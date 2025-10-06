Репер і продюсер Потап, який після початку повномасштабної війни виїхав з України, відкрив бізнес у США. Нова справа артиста не пов’язана із шоу-бізнесом чи музикою.

Потап про новий бізнес у США

На особистій сторінці в Instagram репер розповів, що відкрив у Маямі ресторан під назвою Hay Day. У закладі, за словами Потапа, буде продаватися найдорожчий коктейль у місті.

– Нещодавно в подкасті в Маямі я розповідав про наш новий ресторан Hay Day, де незабаром ми будемо подавати найдорожчий коктейль у Маямі — за $200 тис., – написав продюсер.

Потап зазначив, що, попри роботу у ресторанному бізнесі, сторення контенту залишається важливою частиною його життя.

– Коли ти більше 20 років працюєш у сфері розваг, інтерв’ю стають частиною твого ДНК. Зйомка відео, інтерв’ю, фотографії, створення контенту за допомогою штучного інтелекту — це мій повсякденний ритм. Перед камерою я почуваюся як вдома. Іноді це навіть стає захоплюючим — особливо коли питання є справжніми, – написав він.

Нагадаємо, що під час війни Потап неодноразово потрапляв у скандали. Репер не цурається виступати і давати інтерв’ю російською мовою.

Так само робить і його дружина, співачка Настя Каменських. Нещодавно під час концерту у Маяві вона заявила, що “неважливо, якою мовою ми розмовляємо”. Після цього українська ювелірна компанія достроково припинила співпрацю з Каменських.

