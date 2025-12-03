Украинский комик и актер Кирилл Ганин официально пополнил ряды Вооруженных сил Украины.

Звезду комедии Песики доставили в Святошинский ТЦК, где он прошел все необходимые проверки и ВЛК. О мобилизации артиста сообщило издание Комментарии.

Кирилл Ганин мобилизовался

По данным СМИ, Ганина зачислили в одну из боевых бригад ВСУ. Так он осуществил намерение, о котором говорил еще с первых дней полномасштабного вторжения. Сам Кирилл информацию о мобилизации пока не комментировал.

Комик, который в своих выступлениях неоднократно высмеивал уклонистов, впервые пришел в ТЦК на пятый день большой войны. Однако там усомнились, сможет ли он выполнять боевые задачи, и посоветовали вернуться домой.

Впоследствии Кирилл Ганин начал активно вести стримы в поддержку украинской армии. После критики в соцсетях и вопросов, почему он не на фронте, артист снова обратился в ТЦК. Однако ему отказали во второй раз, объяснив, что информационная поддержка приносит больше пользы.

Ранее в интервью Славе Демину комик говорил, что не имеет никакой брони, повестки также не получал. По его словам, сотрудники ТЦК подходили к нему восемь раз — но только чтобы сфотографироваться.

В начале ноября стало известно, что в армию мобилизовалась исполнительница хита Паровая машина Ярина Квасней. Свое решение она не афишировала — даже родители узнали об этом только тогда, когда она проходила военную подготовку.

Фото: скриншот из интервью

