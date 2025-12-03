Український комік та актор Кирило Ганін офіційно поповнив лави Збройних сил України.

Зірку комедії Песики доставили до Святошинського ТЦК, де він пройшов усі необхідні перевірки та ВЛК. Про мобілізацію артиста повідомило видання Коментарі.

Кирило Ганін мобілізувався

За даними медіа, Ганіна зарахували до однієї з бойових бригад ЗСУ. Так він здійснив намір, про який він говорив ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Сам Кирило інформацію про мобілізацію наразі не коментував.

Зараз дивляться

Комік, що у своїх виступах неодноразово висміював ухилянтів, вперше прийшов до ТЦК на п’ятий день великої війни. Однак там засумнівалися, чи зможе він виконувати бойові завдання, і порадили повернутися додому.

Згодом Кирило Ганін почав активно вести стрими на підтримку української армії. Після критики в соцмережах і питань, чому не на фронті, артист знову звернувся до ТЦК. Проте, йому відмовили вдруге, пояснивши, що інформаційна підтримка приносить більше користі.

Раніше в інтервʼю Славі Дьоміну комік казав, що не має жодної броні, повістки також не отримував. За його словами, працівники ТЦК підходили до нього вісім разів — але лише сфотографуватися.

На початку листопада стало відомо, що до війська мобілізувалася виконавиця хіта Парова машина Ярина Квасній. Своє рішення вона не афішувала – навіть батьки дізналися про це лише тоді, коли вона проходила військовий вишкіл.

Фото: скриншот з інтервʼю

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.