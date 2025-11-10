Співачка Ярина Квасній із Івано-Франківщини, яка стала відомою після виконання народної пісні Парова машина, мобілізувалася до лав Збройних сил України.

Ярина Квасній про службу в ЗСУ

Виконавиця розповіла, що документи до війська подала у травні минулого року, і лише через вісім місяців їй зателефонували й сказали з’явитися в ТЦК.

Своє рішення Ярина не афішувала – навіть батьки дізналися про службу лише тоді, коли вона проходила базову загальновійськову підготовку.

– Мама дуже стресонула, і тато теж. І я розумію: на їхньому місці, можливо, поводилася б так само. Не знаю, що собі уявила, коли думала, що зможу тримати це в секреті, сказала, що їду на одні курси під Київ. Напевно, зараз би вже якось більш обдумано вчинила, – поділилася Квасній.

Нині Ярина служить у Першому окремому медичному батальйоні. Тато співачки – теж на фронті, але на іншому напрямку.

– Ні, я не медик. Тут працюють не лише лікарі та сестри. Є багато фахівців, які ведуть документацію, забезпечують логістику, займаються господарськими питаннями та іншими справами. За офіційними документами моя посада – санітарка на передовому хірургічному відділенні, але фактично я займаюся реєстрацією поранених, координую наступні етапи евакуації і супроводжую, – розповіла дівчина.

Ярина Квасній – випускниця Києво-Могилянської академії. У 2022 році завершила бакалаврат, вступила до магістратури, однак після осіннього семестру залишила навчання.

Ярина стала популярною після відео із виконанням народної пісні Парова машина. Ролик став вірусним у TikTok, набравши десятки мільйонів переглядів.

