Виконавиця хіта Парова машина мобілізувалася до ЗСУ: де служить Ярина Квасній
- Співачка Ярина Квасній із Івано-Франківщини добровільно попоповнила лави ЗСУ.
- Документи до війська вона подала у травні минулого року.
Співачка Ярина Квасній із Івано-Франківщини, яка стала відомою після виконання народної пісні Парова машина, мобілізувалася до лав Збройних сил України.
Ярина Квасній про службу в ЗСУ
Виконавиця розповіла, що документи до війська подала у травні минулого року, і лише через вісім місяців їй зателефонували й сказали з’явитися в ТЦК.
Своє рішення Ярина не афішувала – навіть батьки дізналися про службу лише тоді, коли вона проходила базову загальновійськову підготовку.
– Мама дуже стресонула, і тато теж. І я розумію: на їхньому місці, можливо, поводилася б так само. Не знаю, що собі уявила, коли думала, що зможу тримати це в секреті, сказала, що їду на одні курси під Київ. Напевно, зараз би вже якось більш обдумано вчинила, – поділилася Квасній.
Нині Ярина служить у Першому окремому медичному батальйоні. Тато співачки – теж на фронті, але на іншому напрямку.
– Ні, я не медик. Тут працюють не лише лікарі та сестри. Є багато фахівців, які ведуть документацію, забезпечують логістику, займаються господарськими питаннями та іншими справами. За офіційними документами моя посада – санітарка на передовому хірургічному відділенні, але фактично я займаюся реєстрацією поранених, координую наступні етапи евакуації і супроводжую, – розповіла дівчина.
Ярина Квасній – випускниця Києво-Могилянської академії. У 2022 році завершила бакалаврат, вступила до магістратури, однак після осіннього семестру залишила навчання.
Ярина стала популярною після відео із виконанням народної пісні Парова машина. Ролик став вірусним у TikTok, набравши десятки мільйонів переглядів.
@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! «Парова машина» — автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменнне музпереосмислення у виконаннні групи DakhDaughters #пісня #музика #лесяквартиринка #кіностудіядовженка #шулявка #акустика #співаємо #олексій #вспишка #відео #спів #українське #україна #співи #дахдотерс #дах #паровамашина #singing #sing #song #songs #ukrainian #ukrainiangirl #ukrainiansong ♬ оригінальний звук – Kvas.nii
Фото: Ярина Квасній