Дениса Гармаша мобилизовали: известно, какое подразделение выбрал футболист
Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Денис Гармаш мобилизован в одно из подразделений ВСУ. Теперь стало известно, где служит известный футболист.
Об этом сообщил журналист Владимир Зверов в программе ПРОФУТБОЛ Digital.
Где служит Денис Гармаш
По данным журналиста, Денис Гармаш находится в одном из подразделений сил беспилотных систем.
– На данный момент Денис Гармаш находится в одном из подразделений сил беспилотных систем. Это по состоянию на понедельник. Он готовится к прохождению БОВП. Что дальше – это военная тайна, – сказал журналист.
В конце ноября стало известно, что Дениса Гармаша доставили в территориальный центр комплектования для уточнения данных.
Инцидент произошел после того, как сотрудники Нацполиции остановили экс-динамовца, а при себе он не имел документов о бронировании или отсрочке от мобилизации.
В ТЦК и СП заявили, что Гармаш добровольно прошел военно-врачебную комиссию, после чего пообщался с рекрутерами и выбрал подразделение Вооруженных сил Украины, в котором будет проходить службу.