Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Денис Гармаш мобилизован в одно из подразделений ВСУ. Теперь стало известно, где служит известный футболист.

Об этом сообщил журналист Владимир Зверов в программе ПРОФУТБОЛ Digital.

Где служит Денис Гармаш

По данным журналиста, Денис Гармаш находится в одном из подразделений сил беспилотных систем.

Сейчас смотрят

– На данный момент Денис Гармаш находится в одном из подразделений сил беспилотных систем. Это по состоянию на понедельник. Он готовится к прохождению БОВП. Что дальше – это военная тайна, – сказал журналист.

В конце ноября стало известно, что Дениса Гармаша доставили в территориальный центр комплектования для уточнения данных.

Инцидент произошел после того, как сотрудники Нацполиции остановили экс-динамовца, а при себе он не имел документов о бронировании или отсрочке от мобилизации.

В ТЦК и СП заявили, что Гармаш добровольно прошел военно-врачебную комиссию, после чего пообщался с рекрутерами и выбрал подразделение Вооруженных сил Украины, в котором будет проходить службу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.