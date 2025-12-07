Звезды с сочувствием и грустью отреагировали на смерть лидера группы ADAM Михаила Клименко, который несколько месяцев боролся с туберкулезным менингитом.

Реакция звезд на смерть Михаила Клименко

В соцсетях звезды активно делятся эмоциями из-за новости о смерти Михаила Клименко. Так, украинский певец и композитор Александр Пономарев поделился на своей Instagram-странице их с Михаилом совместным снимком, отметив, что они были знакомы десятки лет:

— Много общего творчества – сколько же его было… Сколько общих идей. Сколько всего родили вместе. Я видел твое становление с самого начала. Я видел, как росли дети. Мы снимали вместе видео, делали столько всего, что и не перечесть. Саня, держись. Это тяжело. Мы с тобой. Михаил. Царство Небесное. Светлая память.

реакція зірок на смерть клименка

фото instagram/ponomaryovoleksandr

Молодой певец и автор песен Илья Парфенюк написал, что последнюю песню они делали вместе.

– Покойся с миром, брат. Нам тебя так не будет хватать, — написал он.

Пиарщица звезд Юла Яцечко поделилась воспоминанием, как Михаил обещал ей, что все будет хорошо.

— Миша… мы молились… и не уберегли… И месяца не прошло как ты обещал, что все будет хорошо… Люблю тебя. Ты был удивительным человеком. Мы все потеряли больше, чем можем себе представить… – написала она.

реакція зірок на смерть клименка

фото instagram/yulattt

Кроме того, на смерть Клименко отреагировали телеведущая Леся Никитюк, видеоблогерка Рамина Эсхакзай, певицы Роксолана и Надя Дорофеева, телеведущий Григорий Решетник, актер Тарас Цымбалюк, шоумен Анатолий Анатолич, певец Владимир Дантес, репер Алена Алена и другие.

Напомним, что на 39-м году жизни скончался Михаил Клименко , основатель и фронтмен группы ADAM. Он был автор хитов Повільно и Таку як є.

Фото: МихаbkКлименко/Facebook

