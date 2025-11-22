Скончался львовский музыкант Олег Турко, более известный под сценическим именем Лесик.

Один из основателей группы Dzidzio ушел в вечность на 58-м году жизни.

Печальную новость 22 ноября обнародовал его сын на своей странице в Facebook.

Умер Олег (Лесик) Турко: что известно

— С большой скорбью сообщаю, что мой отец Лесик Турко умер. Подробности о похоронах сообщу позже, — написал он.

История ухудшения состояния музыканта началась еще 5 декабря 2024 года.

Во время концерта Натальи Бучинской во Львове Лесик внезапно потерял сознание прямо на сцене — у него остановилось сердце.

Медики скорой помощи реанимировали артиста и доставили в больницу, однако уже после госпитализации сердце снова остановилось, и врачам пришлось повторно проводить реанимационные мероприятия.

В декабре жена музыканта Ирина Турко заявила, что у мужа могли обнаружить следы отравления — по ее словам, врачи сообщили о повышенном уровне токсичных веществ в организме.

Она подчеркивала, что никакой кардиологической причины остановки сердца не нашли: не было ни тромбов, ни кровоизлияний.

Ирина Турко обратилась в полицию с заявлением о возможном покушении на жизнь артиста, но правоохранители сообщили, что доказательств недостаточно.

После пережитых кризисов Лесик оставался прикованным к постели, ведь полностью потерял силы. У музыканта развился стеноз аортального клапана, и ему была необходима срочная операция на сердце.

Еще весной 2024 года Турко перенес серьезное кардиологическое вмешательство, после которого удивительно быстро вернулся к сценической деятельности — однако здоровье оставалось хрупким.

Что известно о Лесике Турко

Олег (Лесик) Турко родился 25 марта 1967 года в Новояворовске на Львовщине.

Музыкальную деятельность начал в 1980-х годах в составе львовской рок-группы Форте, где также выступал Кузьма Скрябин.

Тогда артист выбрал сценический псевдоним Лесик Окрут — это фамилия Турко, прочитанная наоборот.

После распада группы в 1990-х он несколько лет жил в США, работая в музыкальной сфере.

Вернувшись в Украину, создал проект Лесик Сам. Первой песней была Календарь — текст к ней написал Кузьма Скрябин.

В 2009 году Турко стал одним из соучредителей группы Dzidzio вместе с Михаилом Хомой.

Артист был важной частью коллектива, но в 2016 году покинул проект и начал собственные творческие инициативы, в частности группу Dzidz’Off.

