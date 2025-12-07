Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Умер солист группы ADAM Михаил Клименко
- На 39-м году жизни скончался Михаил Клименко, основатель и фронтмен группы ADAM, автор хитов Повільно и Таку як є.
- Причиной смерти стал туберкулезный менингит. В ноябре музыкант находился в коме из-за осложнений болезни.
Умер основатель и фронтмен украинской группы ADAM Михаил Клименко. Ему было 38 лет.
Об этом сообщается на странице группы в социальной сети Instagram.
Умер Михаил Клименко
Причиной смерти стал туберкулезный менингит, с которым музыкант боролся в течение двух месяцев. В ноябре стало известно, что Клименко находится в коме.
Михаил Клименко, известный своими хитами Повільно и Таку як є.
В ноябре жена Клименко Саша Норова рассказала о состоянии мужа и анонсировала молебен за его здоровье.
19 ноября Норова сообщила, что Клименко находится в коме из-за осложнений, вызванных туберкулезным менингитом.
Один день лечения музыканта обходится в более чем 25 тыс. грн, поэтому семья просит о финансовой помощи.
