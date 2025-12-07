Умер основатель и фронтмен украинской группы ADAM Михаил Клименко. Ему было 38 лет.

Об этом сообщается на странице группы в социальной сети Instagram.

Умер Михаил Клименко

Причиной смерти стал туберкулезный менингит, с которым музыкант боролся в течение двух месяцев. В ноябре стало известно, что Клименко находится в коме.

Михаил Клименко, известный своими хитами Повільно и Таку як є.

В ноябре жена Клименко Саша Норова рассказала о состоянии мужа и анонсировала молебен за его здоровье.

19 ноября Норова сообщила, что Клименко находится в коме из-за осложнений, вызванных туберкулезным менингитом.

Один день лечения музыканта обходится в более чем 25 тыс. грн, поэтому семья просит о финансовой помощи.

