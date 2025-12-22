Черногория выбрала представительницу на Евровидение 2026: кто поедет в Вену
- Черногорию на Евровидении 2026 представит Тамара Живкович с песней Nova zora.
- Певица победила в национальном отборе Montesong, набрав 22 балла от жюри и зрителей.
- В конкурсе приняли участие 15 исполнителей.
Черногория определилась, кого отправит на Евровидение 2026. В национальном отборе Montesong победила певица Тамара Живкович, которая выступит на конкурсе в Вене с песней Nova zora.
Как Черногория выбирала представительницу на Евровидение 2026
Финал Montesong состоялся в студии черногорского общественного вещателя RTCG в Подгорице. За победу боролись 15 исполнителей.
Результат определялся по конкурсной модели – 50% голосов жюри и 50% зрительского голосования. Тамара Живкович набрала 22 балла – 12 от жюри и 10 от публики.
Второе место заняла Лара Балтич с песней Rhythm Boy (18 баллов), третье – дуэт Ланы и Джордже с композицией Temperatura (13 баллов).
В пятерку лидеров также вошли Крстиня с песней Oli oli (12 баллов) и Майда Божович с композицией Ipak smo ljudi (10 баллов).
Во время финала свои голоса прислали более 34 тыс. зрителей. Наиболее активно голосовала аудитория из Черногории и региона, в то же время к онлайн-голосованию присоединились зрители из других стран.
Участие Черногории в Евровидении
Черногория участвует в песенном конкурсе с 2007 года. За это время страна дважды выходила в гранд-финал: в 2014 году с песней Moj svijet в исполнении Сергея Четковича и в 2015-м с композицией Adio, которую исполнил Knez.
Именно результат артиста Knez – 13-е место в финале – остается лучшим достижением Черногории на конкурсе.
Ранее свою представительницу на Евровидении 2026 объявил Кипр – эта страна стала первой, кто подтвердил участие в юбилейном конкурсе, который состоится в Вене.
Фото: скриншот из трансляции