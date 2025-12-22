Чорногорія визначилася, кого відправить на Євробачення 2026. У національному відбору Montesong перемогла співачка Тамара Живкович, яка виступить на конкурсі у Відні з піснею Nova zora.

Як Чорногорія обирала представницю на Євробачення 2026

Фінал Montesong відбувся у студії чорногорського суспільного мовника RTCG у Подгориці. За перемогу змагалися 15 виконавців.

Результат визначали за конкурсною моделлю – 50% голосів журі та 50% глядацького голосування. Тамара Живкович набрала 22 бали – 12 від журі та 10 від публіки.

Друге місце посіла Лара Балтич із піснею Rhythm Boy (18 балів), третє – дует Лани та Джордже з композицією Temperatura (13 балів).

До п’ятірки лідерів також увійшли Крстиня з піснею Oli oli (12 балів) та Майда Божович із композицією Ipak smo ljudi (10 балів).

Під час фіналу свої голоси надіслали понад 34 тис. глядачів. Найактивніше голосувала аудиторія з Чорногорії та регіону, водночас до онлайн-голосування долучилися глядачі з інших країн.

Участь Чорногорії в Євробаченні

Чорногорія бере участь у пісенному конкурсі з 2007 року. За цей час країна двічі виходила до гранд-фіналу: у 2014 році з піснею Moj svijet у виконанні Сергія Четковича та у 2015-му з композицією Adio, яку виконав Knez.

Саме результат артиста Knez – 13-те місце у фіналі – залишається найкращим досягненням Чорногорії на конкурсі.

Раніше свою представницю на Євробаченні 2026 оголосив Кіпр – ця країна стала першою, хто підтвердив участь у ювілейному конкурсі, який відбудеться у Відні.

