Чорногорія обрала представницю на Євробачення 2026: хто поїде до Відня
- Чорногорію на Євробаченні 2026 представить Тамара Живкович з піснею Nova zora.
- Співачка перемогла у національному відборі Montesong, набравши 22 бали від журі та глядачів.
- Участь у конкурсі взяли 15 виконавців.
Чорногорія визначилася, кого відправить на Євробачення 2026. У національному відбору Montesong перемогла співачка Тамара Живкович, яка виступить на конкурсі у Відні з піснею Nova zora.
Як Чорногорія обирала представницю на Євробачення 2026
Фінал Montesong відбувся у студії чорногорського суспільного мовника RTCG у Подгориці. За перемогу змагалися 15 виконавців.
Результат визначали за конкурсною моделлю – 50% голосів журі та 50% глядацького голосування. Тамара Живкович набрала 22 бали – 12 від журі та 10 від публіки.
Друге місце посіла Лара Балтич із піснею Rhythm Boy (18 балів), третє – дует Лани та Джордже з композицією Temperatura (13 балів).
До п’ятірки лідерів також увійшли Крстиня з піснею Oli oli (12 балів) та Майда Божович із композицією Ipak smo ljudi (10 балів).
Під час фіналу свої голоси надіслали понад 34 тис. глядачів. Найактивніше голосувала аудиторія з Чорногорії та регіону, водночас до онлайн-голосування долучилися глядачі з інших країн.
Участь Чорногорії в Євробаченні
Чорногорія бере участь у пісенному конкурсі з 2007 року. За цей час країна двічі виходила до гранд-фіналу: у 2014 році з піснею Moj svijet у виконанні Сергія Четковича та у 2015-му з композицією Adio, яку виконав Knez.
Саме результат артиста Knez – 13-те місце у фіналі – залишається найкращим досягненням Чорногорії на конкурсі.
Раніше свою представницю на Євробаченні 2026 оголосив Кіпр – ця країна стала першою, хто підтвердив участь у ювілейному конкурсі, який відбудеться у Відні.
Фото: скриншот з трансляції