Кіпр став першою країною, що оголосила свого представника на Євробачення 2026
- На конкурсі у Відні Кіпр представить співачка Antigoni.
- Що відомо про пісню, з якою виступатиме артистка.
- Antigoni представить країну за результатом внутрішнього відбору мовника CyBC.
Кіпр став першою країною, яка оголосила свого представника на 70-му Євробаченні.
Співачка Antigoni виступить на сцені у Відні наступного травня. Конкурсну пісню презентують пізніше.
Як Кіпр обирав представницю на Євробачення 2026
Національний мовник CyBC оголосив про результати внутрішнього відбору 6 листопада. Таким чином, Кіпр став першою країною, що підтвердила участь у Євробаченні 2026, яке відбудеться у Відні.
Antigoni не лише відкриває список учасників шоу, а й стане обличчям перших промороликів ювілейного 70-го конкурсу.
Для цих відео спеціально створено нову мелодію, написану композитором Томасом Тернером — одним з авторів пісні Wasted Love, яка принесла Австрії перемогу на Євробаченні 2025 у Базелі.
Хто така Antigoni
Справжнє імʼя Antigoni – Антігона Бакстон. Британсько-кіпрська співачка та авторка пісень із Північного Лондона є донькою телеведучої та кулінарки Тоні Бакстон, яка має грецько-кіпрське походження.
Свій музичний шлях Antigoni розпочала ще в підлітковому віці, а згодом навчалася у престижній BRIT School, де свого часу здобували освіту Адель і Емі Вайнгауз.
У двадцять років вона підписала контракт із лейблом Island Records і почала формувати власний стиль – суміш попу й R&B із середземноморськими мотивами та грецьким інструментарієм.
Серед її успішних синглів – Long Way Home, Never Gonna Love та Hit List. У своїй творчості Antigoni часто поєднує англійську та грецьку мови, відображаючи подвійне культурне коріння.
У 2022 році вона здобула ширшу популярність, взявши участь у британському реаліті Love Island. Після цього артистка зосередилася на музиці й продовжує розвивати кар’єру як незалежна виконавиця.
Що відомо про Євробачення 2026
Ювілейний конкурс пройде у Відні – столиця перемогла серед інших міст, що хотіли прийняти Євробачення. Фінал відбудеться 16 травня 2026 року на Wiener Stadthalle – найбільшій критій арені Австрії. Півфінали заплановано на 12 та 14 травня.
Минулого року Кіпр представляв Theo Evan із піснею Shh, яка посіла 11-те місце у першому півфіналі, набравши 44 бали. Найкращий результат країни – друге місце Елені Фурейри з піснею Fuego у 2018 році.
Цього разу фанати з нетерпінням чекають, з якою композицією Antigoni представить Кіпр і чи зможе вона наблизити країну до довгоочікуваної перемоги.
Фото: скриншот з кліпа