Киностудия Marvel Studios выпустила первый официальный трейлер фильма Мстители: Судный день.

Трейлер ленты появился на YouTube-канале Marvel.

Мстители: Судный день – трейлер

В коротком 90-секундном трейлере фильма Мстители: Судный день Крис Эванс в роли Стива Роджерса/Капитана Америки едет на мотоцикле по сельской дороге, заходит в дом, берет свою супергеройскую форму, а затем держит на руках спящего ребенка.

Сейчас смотрят

Затем появляется надпись: Стив Роджерс вернется в фильме Мстители: Судный день.

Джо и Энтони Руссо, режиссеры фильма, сопроводили выход трейлера публикацией в Instagram, в которой написали:

– Персонаж, который изменил нашу жизнь. История, которая собрала нас всех здесь. Рано или поздно все вернулось к этому.

Мстители: Судный день — пятый фильм серии Мстители от Marvel и 39-й в целом в кинематографической вселенной Marvel.

Мстители: Судный день — дата выхода

Фильм Мстители: Судный день выйдет в мировой прокат 18 декабря 2026 года.

Известно, что в фильме Роберт Дауни-младший сыграет главного антагониста — Доктора Дума. Кроме того, в ленте появится большое количество известных персонажей Marvel, в частности из серий фильмов Люди X.

Среди заявленного каста, в частности Крис Хемсфорт, Энтони Маки, Себастьян Стэн, Ванесса Кирби, Том Хиддлстон, Патрик Стюарт, Пол Радд, Иэн Маккеллен, Летиция Райт, Бенедикт Камбербэтч, Райан Рейнольдс и Тоби Магуайр.

Изначально планировалось, что трейлеры к фильму будут демонстрироваться исключительно в кинотеатрах перед показом фильма Аватар: Пламя и пепел, но после того, как фанаты выразили свое разочарование, а также из-за утечки информации в сеть, студия решила выпустить трейлер на платформе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.