Стив Роджерс возвращается: Marvel показала первый трейлер новых Мстителей – дата
- В 90-секундном трейлере Marvel подтвердила возвращение Стива Роджерса, показав Криса Эванса.
- Мстители: Судный день станут пятым фильмом серии и 39-й лентой киновселенной Marvel.
Киностудия Marvel Studios выпустила первый официальный трейлер фильма Мстители: Судный день.
Трейлер ленты появился на YouTube-канале Marvel.
Мстители: Судный день – трейлер
В коротком 90-секундном трейлере фильма Мстители: Судный день Крис Эванс в роли Стива Роджерса/Капитана Америки едет на мотоцикле по сельской дороге, заходит в дом, берет свою супергеройскую форму, а затем держит на руках спящего ребенка.
Затем появляется надпись: Стив Роджерс вернется в фильме Мстители: Судный день.
Джо и Энтони Руссо, режиссеры фильма, сопроводили выход трейлера публикацией в Instagram, в которой написали:
– Персонаж, который изменил нашу жизнь. История, которая собрала нас всех здесь. Рано или поздно все вернулось к этому.
Мстители: Судный день — пятый фильм серии Мстители от Marvel и 39-й в целом в кинематографической вселенной Marvel.
Мстители: Судный день — дата выхода
Фильм Мстители: Судный день выйдет в мировой прокат 18 декабря 2026 года.
Известно, что в фильме Роберт Дауни-младший сыграет главного антагониста — Доктора Дума. Кроме того, в ленте появится большое количество известных персонажей Marvel, в частности из серий фильмов Люди X.
Среди заявленного каста, в частности Крис Хемсфорт, Энтони Маки, Себастьян Стэн, Ванесса Кирби, Том Хиддлстон, Патрик Стюарт, Пол Радд, Иэн Маккеллен, Летиция Райт, Бенедикт Камбербэтч, Райан Рейнольдс и Тоби Магуайр.
Изначально планировалось, что трейлеры к фильму будут демонстрироваться исключительно в кинотеатрах перед показом фильма Аватар: Пламя и пепел, но после того, как фанаты выразили свое разочарование, а также из-за утечки информации в сеть, студия решила выпустить трейлер на платформе.