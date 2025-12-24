Кіностудія Marvel Studios випустила перший офіційний трейлер фільму Месники: Судний день.

Трейлер стрічки з’явився на YouTube-каналі Marvel.

Месники: Судний день – трейлер

У короткому 90-секундному трейлері фільму Месники: Судний день Кріс Еванс у ролі Стіва Роджерса/Капітана Америки їде на мотоциклі сільською дорогою, заходить у будинок, бере свою супергеройську форму, а потім тримає на руках сплячу дитину.

Потім з’являється напис: Стів Роджерс повернеться у фільмі Месники: Судний день.

Джо й Ентоні Руссо, режисери фільму, супроводили вихід трейлера публікацією в Instagram, в якій написали:

– Персонаж, який змінив наше життя. Історія, яка зібрала нас усіх тут. Рано чи пізно все повернулося до цього.

Месники: Судний день — п’ятий фільм серії Месники від Marvel та 39-й загалом у кінематографічному всесвіті Marvel.

Месники: Судний день – дата виходу

Фільм Месники: Судний день вийде у світовий прокат 18 грудня 2026 року.

Відомо, що у фільмі Роберт Дауні-молодший зіграє головного антагоніста – Доктора Дума. Крім того у стрічці з’явиться велика кількість відомих персонажів Marvel, зокрема з серій фільмів Люди X.

Серед заявленого касту, зокрема Кріс Гемсфорт, Ентоні Макі, Себастіан Стен, Ванесса Кірбі, Том Гіддлстон, Патрік Стюарт, Пол Радд, Ієн Маккеллен, Летиція Райт, Бенедикт Камбербетч, Раян Рейнольдс та Тобі Маґвайр.

Спочатку планувалося, що трейлери до фільму будуть демонструватися виключно в кінотеатрах перед показом фільму Аватар: Вогонь і попіл, але після того, як фанати висловили своє розчарування, а також через витік інформації в мережу, студія вирішила випустити трейлер на платформі.

