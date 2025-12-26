22 февраля 2026 года во Дворце Украина состоится беспрецедентная премьера художественного фильма Мавка. Настоящий миф.

Впервые за всю историю своего существования Дворец на один вечер превратится в огромный кинотеатр, где в одном зале соберутся 3 500 зрителей, которые смогут увидеть ленту на одном из крупнейших экранов Украины.

Премьера фильма Мавка. Настоящий миф

Мавка. Настоящий миф — это романтическое фэнтези от создателей анимационного блокбастера Мавка. Лесная песня (Film.ua). Самый амбициозный кинорелиз следующего года, масштабу которого соответствует и премьера, на которую приглашены топовые звезды кино и шоу-бизнеса.

Сейчас смотрят

Все желающие также смогут разделить с ними и творческой командой фильма это событие, билеты на которое уже в свободной продаже. Всех гостей премьеры ждут сюрпризы: фантастические фотозоны, подарки от партнеров проекта, выступление исполнителей саундтрека, имена которых объявят в январе следующего года, и многое другое.

Мавка. Настоящий миф расширяет вселенную любимой народом Мавки. Фильм рассчитан на широкую аудиторию, а его оригинальный сюжет на этот раз отсылает зрителя к древним легендам о мавках и русалках, рассказывая современную, но не менее волшебную историю любви: мистическая Мавка влюбляется в студента-биолога Лукьяна вместо того, чтобы погубить его в таинственном лесном Темном озере.

— Мавка. Настоящий миф — самый масштабный проект, который Film.ua создали во время большой войны. Мы верим, что он вдохновит людей в эти сложные времена так же, как в свое время это сделала наша анимационная Мавка. Поэтому мы искали действительно особое место, где могли бы совместить размах фильма с доступностью для зрителей, — отметила продюсер Ирина Костюк.

Полнометражный фильм сочетает в себе аутентичность и современность, а натурные и подводные съемки — с большим количеством специальных визуальных эффектов. Для съемок построили водопад и разработали уникальную систему освещения — уже скоро все это можно будет увидеть своими глазами.

Над фильмом работала команда анимационного хита Мавка. Лесная песня — сценарист Ярослав Войцешек, продюсеры Ирина Костюк и Анна Елисеева, композитор Дарио Веро.

Также в команде режиссер Катя Царик, известная масштабными концертными шоу, клипами для топовых украинских звезд и участием в сериальной антологии от Film.ua Group Первые дни, оператор-постановщик фильма — Юрий Король, снимавший кинохиты Захар Беркут, Поезд в 31 декабря и Поезд к Рождеству, а также разработчик костюмов русалок и мавок Анна Осмехина — дизайнер и основательница известного фэшн-бренда TTSWTRS.

Среди актеров — Арина Бочарова (актриса львовского театра им. Л. Курбаса) и Иван Довженко (актер национального театра им. И. Франко), Вячеслав Довженко (Киборги, Дом Слово: Неоконченный роман), Алина Коваленко (Поезд в 31 декабря, Трое), Елизавета Цилык (британский Netflix-сериал Один день, Навсегда-Навсегда), Каролина Мруга (Уроки толерантности), Ксения Игнат (Я, Нина), Алеся Романова (Преданная), Юлия Буйновская (Крепостная), Дмитрий Павко (Пограничники, Каховский объект), Андрей Подлесный (МУР. Ты [Романтика] в кино, Каховский объект), дебютанты в большом кино — Эдуард Поляков, Полина Зеленская, Максим Гаевский, Паола Элизабет Джим, Анастасия Янкова.

Мавка. Настоящий миф выйдет в украинский прокат с 1 марта 2026 года. Билеты на национальную кинопремьеру во Дворце Украина доступны на Karabas, Kontramarka и в кассах и на сайте Дворца Украина.

Фото: Film.ua

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.