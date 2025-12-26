22 лютого 2026 року в Палаці Україна відбудеться безпрецедентна прем’єра художнього фільму Мавка. Справжній міф.

Уперше за всю історію свого існування Палац на один вечір перетвориться на величезний кінотеатр, де в одному залі зберуться 3 500 глядачів, які зможуть побачити стрічку на одному з найбільших екранів України.

Прем’єра фільму Мавка. Справжній міф

Мавка. Справжній міф – це романтичне фентезі від творців анімаційного блокбастеру Мавка. Лісова пісня (Film.ua). Найамбітніший кінореліз наступного року, масштабу якого відповідає і прем’єра, на яку запрошені топові зірки кіно і шоубізнесу.

Всі охочі також зможуть розділити з ними і творчою командою фільму цю подію, квитки на яку вже у вільному продажі. На всіх гостей прем’єри чекають сюрпризи: фантастичні фотозони, подарунки від партнерів проєкту, виступ виконавців саундтреку, імена яких оголосять у січні наступного року, тощо.

Мавка. Справжній міф розширює всесвіт улюбленої народом Мавки. Фільм розрахований на широку аудиторію, а його оригінальний сюжет на цей раз відсилає глядача до давніх легенд про мавок та русалок, розказуючи сучасну, але не менш чарівну історію кохання: містична Мавка закохується у студента-біолога Лук’яна замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому Темному озері.

– Мавка. Справжній міф — наймасштабніший проєкт, який Film.ua створили під час великої війни. Ми віримо, що він надихне людей у ці складні часи так само, як свого часу це зробила наша анімаційна Мавка. Тому ми шукали справді особливе місце, де могли би поєднати розмах фільму з доступністю для глядачів, – зазначила продюсерка Ірина Костюк.

Повнометражний фільм поєднує автентичність із сьогоденням, а натурні та підводні зйомки — з великою кількістю спеціальних візуальних ефектів. Задля стрічки побудували водоспад та розробили унікальну систему освітлення — вже скоро все це можна буде побачити на власні очі.

Над фільмом працювала команда анімаційного хіта Мавка. Лісова пісня — сценарист Ярослав Войцешек, продюсерки Ірина Костюк та Анна Єлісєєва, композитор Даріо Веро.

Також у команді режисерка Катя Царик, відома масштабними концертними шоу, кліпами для топових українських зірок і участю в серіальній антології від Film.ua Group Перші Дні, оператор-постановник фільму — Юрій Король, який знімав кінохіти Захар Беркут, Потяг у 31 грудня і Потяг до Різдва, та розробниця костюмів мавок і русалок Анна Осмєхіна — дизайнерка і засновниця відомого фешн-бренду TTSWTRS.

Серед касту — Аріна Бочарова (акторка львівського театру ім. Л. Курбаса) та Іван Довженко (актор національного театру ім. І. Франка), В’ячеслав Довженко (Кіборги, Будинок Слово: Нескінчений роман), Аліна Коваленко (Потяг у 31 грудня, Троє), Єлизавета Цілик (британський Netflix-серіал Один день, Назавжди-Назавжди), Кароліна Мруга (Уроки толерантності), Ксенія Ігнат (Я, Ніна), Алеся Романова (Віддана), Юлія Буйновська (Кріпосна), Дмитро Павко (Прикордонники, Каховський об’єкт), Андрій Подлєсний (МУР. Ти [Романтика] в кіно, Каховський об’єкт), дебютанти у великому кіно — Едуард Поляков, Поліна Зеленська, Максим Гаєвський, Паола Елізабет Джим, Анастасія Янкова.

Мавка. Справжній міф вийде в український прокат з 1 березня 2026 року. Квитки на національну кінопрем’єру в Палаці Україна доступні на Karabas, Kontramarka та у касах і на сайті Палацу Україна.

Фото: Film.ua

