К 35-летию независимости и в то время, когда мы больше всего в этом нуждаемся, СТБ анонсирует возвращение культового проекта Україна має талант.

На ICTV2 скоро выйдет Повернення – первая приключенческая драмеди, созданная вместе с ветеранами российско-украинской войны, а Новый канал поможет жить жизнью с лучшими развлекательными проектами и новым сезоном Будиночку на щастя.

Более 1000 часов премьерных сериалов и проектов, а также 1800 часов лучших общественно значимых программ и новостей ждут зрителей на каналах Starlight Media.

Три самых популярных телеканала страны в новом сезоне демонстрируют силу украинского таланта и напоминают: при любых сложностях, даже когда кажется, что сил держаться больше нет, мы выстоим вместе.

Вместе будем любить, готовить, смеяться, помогать армии, разруливать, спешить домой и демонстрировать миру: у нас есть талант светить сквозь тьму.

– Сезон 2026 – это время, когда вся страна на больших и маленьких экранах снова будет вместе: семьи, друзья, сообщества. Наши истории объединяют и лечат, дают силы и напоминают, что даже в темноте мы светим.

В Starlight Media мы верим в силу украинских талантов и подсвечиваем их – от создателей контента до брендов, которые становятся рядом. Вместе с рекламодателями мы покажем миру: украинский контент – это космос, – сказала маркетинговая директорка Starlight Media Елена Мартынова.

Все каналы Starlight Media подготовили для зрителей хитовые премьеры и новые сезоны любимых франшиз, поэтому советуем поскорее посмотреть ролик.

Сизл создан командой Starlight Creative.

