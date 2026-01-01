Ты — мое счастье: Танчинец женился на пиарщице Без Обмежень
- Фронтмен группы Без Обмежень женился на своей возлюбленной Юлиане Корецкой.
- Об изменениях в личной жизни музыкант сообщил 1 января, в день рождения избранницы.
- Когда именно пара сыграла свадьбу - неизвестно.
Фронтмен группы Без Обмежень Сергей Танчинец впервые подтвердил брак со своей возлюбленной Юлианой Корецкой, которая является пиар-директором коллектива.
Танчинец показал фото со свадьбы
Об изменениях в личной жизни лидер группы Без Обмежень сообщил 1 января, в день рождения Юлианы. Он поздравил любимую, опубликовав фото с их свадьбы.
В кадре Юлиана позирует в белом коротком платье с открытыми плечами и с фатой, а Сергей — в черном классическом костюме. Свои образы молодожены дополнили очками.
Музыкант поблагодарил Юлиану за любовь, заботу и принятие, а также сообщил, что после свадьбы возлюбленная взяла его фамилию.
— С Днем рождения, моя Юлиана Танчинец! Спасибо за крылья за спиной, спасибо за землю под ногами, спасибо за любовь, за заботу, за принятие! Ты — мое счастье, — написал лидер группы Без Обмежень.
Когда именно состоялась свадьба пары — точно неизвестно. Однако обручились они летом этого года. Сергей Танчинец сделал предложение Юлиане во время отдыха в Карпатах, подарив обручальное кольцо и букет розовых пионов.
Отметим, что для фронтмена группы Без Обмежень это второй брак. О разводе с первой женой Анной музыкант сообщил в сентябре 2023 года. Пара была вместе почти 15 лет, у них есть двое общих детей: дочь Анастасия и сын Лукьян.