Я невыносим: Танчинец рассказал, как ему работается с любимой

Фронтмен группы Без Обмежень Сергей Танчинец рассказал, как ему работается с его возлюбленной Юлианой Корецкой, которая является пиар-директором коллектива.

Сергей Танчинец об отношениях с любимой

Музыкант назвал себя “невыносимым” руководителем, однако отметил, что Юлиана, как профессионал своего дела, научилась с этим справляться.

— Я невыносимый, если честно. Но у нее есть замечательные черты, которые очень нужны всем пиар-директорам — быть чуткой, терпеливой, чувствовать эмоцию и любить свою работу. Когда мы на работе, то я немного включаю начальника, а она применяет все эти черты и проходит все пути. Когда мы не на работе, то начальницу уже включает она, а я тоже терпеливо иногда прохожу эмоциональные всплески, которые естественно происходят в душах каждого человека после усталости. Но мы любим друг друга, поэтому стараемся прислушиваться, — сказал Сергей.

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Танчинец добавил, что они с Юлианой живут вместе и у них есть собака. По словам музыканта, он регулярно дарит любимой цветы, ведь она их очень любит.

Юлина в свою очередь подтвердила, что у них с Сергеем нет серьезных недоразумений из-за работы. Пиарщица призналась, что музыкант покорил ее сердце заботой, добротой и искренностью.

— У нас мало конфликтов на работе и в семье. Мне кажется, это из-за того, что мы очень долго знаем друг друга, мы уже притерлись. Нам классно вместе и работать, и быть дома. Мы очень любим сидеть дома и никуда вообще не выезжать. Он такой человек, который думает не о себе прежде всего, а о ком-то, — поделилась Юлиана.

Фото: Юлиана Корецкая

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