Фронтмен гурту Без Обмежень Сергій Танчинець вперше підтвердив шлюб зі своєю коханою Юліаною Корецькою, яка є піар-директоркою колективу.

Танчинець показав фото з весілля

Про зміни в особистому житті лідер гурту Без Обмежень повідомив 1 січня, у день народження Юліани. Він привітав кохану, опублікувавши фото з їхнього весілля.

У кадрі Юліана позує у білій короткій сукні з відкритими плечима та з фатою, а Сергій – у чорному класичному костюмі. Свої образи молодята доповнили окулярами.

Музикант подякував Юліані за любов, турботу і прийняття, а також повідомив, що після весілля кохана взяла його прізвище.

– З Днем народження, моя Юліана Танчинець! Дякую за крила за спиною, дякую за землю під ногами, дякую за любов, за турботу, за прийняття! Ти – моє щастя, – написав лідер гурту Без Обмежень.

Коли саме відбулося весілля пари – достеменно невідомо. Однак заручилися вони влітку цього року. Сергій Танчинець освідчився Юліані під час відпочинку в Карпатах, подарувавши обручку та букет рожевих півоній.

Зазначимо, що для фронтмена гурту Без Обмежень це другий шлюб. Про розлучення з першою дружиною Ганною музикант повідомив у вересні 2023 року. Пара була разом майже 15 років, у них є двоє спільних дітей: дочка Анастасія і син Лук’ян.