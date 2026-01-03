Виктория Джонс, дочь оскароносного актера Томми Ли Джонса, была найдена мертвой в отеле в Сан-Франциско в день Нового года.

Об этом пишет издание Hollywood Reporter, ссылаясь на заявление правоохранительных органов.

Дочь Томми Ли Джонса нашли мертвой

34-летнюю Викторию Джонс нашли без сознания в отеле Fairmont. Представитель пожарной службы Сан-Франциско заявил, что парамедиков вызвали в отель в 2:52 ночи по местному времени.

Сейчас смотрят

– Наши подразделения прибыли на место происшествия, провели оценку и констатировали смерть одного человека, — говорится в заявлении представителя.

После этого дело переняли местное управление полиции и бюро судебно-медицинской экспертизы.

Газета Daily Mail писала, что дочь Томми Ли Джонса без признаков сознания обнаружил в коридоре отеля другой гость.

На данный момент причина смерти Виктории Джонс неизвестна.

В то же время, представители правоохранительных органов утверждали, что когда прибыли спасатели, ее губы и ногти имели синий оттенок, что вызвало подозрения о передозировке.

Виктория Джонс: что о ней известно

Виктория Джонс снималась вместе со своим отцом во многих фильмах, в частности Люди в черном II и Три могилы, а также появлялась с ним на красных дорожках.

Она является вторым ребенком Томми Ли Джонса и его жены Кимберли Клафли, которые были женаты с 1981 по 1996 год.

За год до смерти Виктория Джонс имела несколько проблем с законом. 28 апреля ее арестовали и обвинили в препятствовании работе правоохранителя, пребывании под воздействием рецептурного препарата без соответствующего назначения.

79-летний Томми Ли Джонс является лауреатом премий Оскар и Золотой глобус за роль в ремейке фильма Беглец.