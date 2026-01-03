Вікторія Джонс, донька оскароносного актора Томмі Лі Джонса, була знайдена мертвою в готелі в Сан-Франциско в день Нового року.

Про це пише видання Hollywood Reporter, посилаючись на заяву правоохоронних органів.

Доньку Томмі Лі Джонса знайшли мертвою

34-річну Вікторію Джонс знайшли без свідомості в готелі Fairmont. Речник пожежної служби Сан-Франциско заявив, що парамедиків викликали до готелю о 2:52 ночі за місцевим часом.

Зараз дивляться

– Наші підрозділи прибули на місце події, провели оцінку і констатували смерть однієї людини, — йдеться в заяві речника.

Після цього справу перейняли місцеве управління поліції та бюро судово-медичної експертизи.

Газета Daily Mail писала, що доньку Томмі Лі Джонса без ознак свідомості виявив у коридорі готелю інший гість.

Станом на зараз причина смерті Вікторії Джонс невідома.

Водночас, представники правоохоронних органів стверджували, що коли прибули рятувальники, її губи та нігті мали синій відтінок, що викликало підозри про передозування.

Вікторія Джонс: що про неї відомо

Вікторія Джонс знімалася разом зі своїм батьком у багатьох фільмах, зокрема Люди в чорному II та Три могили, а також з’являлася з ним на червоних доріжках.

Вона є другою дитиною Томмі Лі Джонса та його дружини Кімберлі Клафлі, Вони були одружені з 1981 до 1996 року.

За рік до смерті Вікторія Джонс мала кілька проблем із законом. 28 квітня її заарештували та звинуватили в перешкоджанні роботі правоохоронця, перебуванні під впливом рецептурного препарату без відповідного призначення.

79-річний Томмі Лі Джонс є лауреатом премій Оскар і Золотий глобус за роль у римейку фільму Утікач.