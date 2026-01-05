Новый возлюбленный Наталки Денисенко, модель и предприниматель Юрий Савранский, высказался об их отношениях.

Он назвал пять вещей, которые хочет сделать в 2026 году с актрисой. Также Юрий отреагировал на сравнение с бывшим мужем Наталки, актером Андреем Фединчиком.

Савранский об отношениях с Денисенко

На личной странице в Instagram Юрий опубликовал трогательное видео, на котором позирует вместе с Наталкой. Мужчина поделился, что в 2026 году хочет быть рядом с любимой — всегда, а не только, когда все хорошо.

Сейчас смотрят

Савранский подчеркнул, что важно не исчезать, не откладывать все на потом, а также держать слово даже в мелочах, потому что доверие, по его словам, строится не на больших жестах, а на постоянстве.

— Находить время. Не “когда получится”, а специально. Без телефона, без фона, без спешки. Несколько часов настоящего внимания стоят больше, чем целый день рядом. Оказывать поддержку, а не контроль. Ее идеи, рост, выбор – это не угроза. Это часть женщины, которую ты выбрал, – написал бизнесмен.

По словам Савранского, в 2026 году он стремится стать лучше, спокойнее, честнее и сильнее.

— Потому что от твоего состояния зависит все, что между вами. Без громких обещаний. Без показухи, — добавил он.

В комментариях Наталка отметила, что этот пост стоит сохранить. Некоторые пользователи предположили, что таким образом Юрий хочет показать, будто он лучше Андрея Фединчика. Однако Савранский ответил, что они с бывшим мужем актрисы слишком разные.

Напомним, после развода с Фединчиком Денисенко начали приписывать роман с Савранским. В прошлом месяце бизнесмен публично признался актрисе в любви, чем подтвердил их отношения.

Фото: Юрий Савранский