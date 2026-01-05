Новий коханий Наталки Денисенко, модель і підприємець Юрій Савранський, висловився про їхні стосунки.

Він назвав п’ять речей, які хоче зробити у 2026 році з акторкою. Також Юрій відреагував на порівняння з колишнім чоловіком Наталки, актором Андрієм Федінчиком.

Савранський про стосунки з Денисенко

На особистій сторінці в Instagram Юрій опублікував зворушливе відео, на якому позує разом з Наталкою. Чоловік поділився, що у 2026 році хоче бути поруч з коханою – завжди, а не тільки, коли все добре.

Савранський наголосив, що важливо не зникати, не відкладати все на потім, а також тримати слово навіть у дрібницях, бо довіра, за його словами, будується не з великих жестів, а з постійності.

– Знаходити час. Не “коли вийде”, а спеціально. Без телефону, без фону, без поспіху. Кілька годин справжньої уваги важать більше, ніж цілий день поряд. Давати підтримку, а не контроль. Її ідеї, ріст, вибір – це не загроза. Це частина жінки, яку ти обрав, – написав бізнесмен.

За словами Савранського, у 2026 році він прагне ставати кращим, спокійнішим, чеснішим та сильнішим.

– Бо від твого стану залежить усе, що між вами. Без гучних обіцянок. Без показухи, – додав він.

У коментарях Наталка зазначила, що цей допис варто зберегти. Деякі користувачі припустили, що у такий спосіб Юрій хоче показати, ніби він кращий за Андрія Федінчика. Однак Савранський відповів, що вони з колишнім чоловіком акторки занадто різні.

Нагадаємо, після розлучення з Федінчиком Денисенко почали приписувати роман з Савранським. Минулого місяця бізнесмен публічно зізнався акторці в коханні, чим підтвердив їхні стосунки.

Фото: Юрій Савранський