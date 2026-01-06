Это просто невероятно: Могилевская окунулась в реку на Крещение 2026
- Несмотря на минусовую температуру, Наталья Могилевская поддержала традицию Крещения.
- Она с головой нырнула в реку, частично покрытую льдом.
- Певица поздравила украинцев с праздником, пожелав здоровья и спокойствия.
Наталья Могилевская поздравила украинцев с Крещением, которое по новолианскому церковному календарю отмечается 6 января. Певица последовала традициям праздника и показала, как погружается в холодную воду.
Как Могилевская окунулась в холодную воду
На личной странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором, прикрывшись белой простыней, босиком идет к берегу, а затем с головой ныряет в реку, которая частично покрыта льдом.
— С праздником Крещения, друзья! Кто поддерживает традицию купания? Пусть святая вода дарит здоровье, а в душе всегда царит спокойствие, — написала Могилевская.
В ролике Наталья поделилась кадрами зимней природы, отметив, что на улице “просто невероятно”.
В комментариях поклонники выражают восхищение смелостью Могилевской, которую перед погружением на Крещение не остановили ни холод, ни страх.
В то же время некоторые подписчики отметили, что такой прыжок в ледяную воду без надлежащей подготовки может быть опасен для здоровья.
Отметим, что Крещение – это одно из важнейших христианских событий, связанное с освящением воды и крещением Иисуса Христа в водах Иордана. Факты ICTV подготовили поздравления с праздником в стихах и прозе, чтобы вы могли поделиться теплыми словами с родными и близкими.