Певица Наталья Могилевская между плотным гастрольным графиком устроила себе отдых.

Артистка отправилась в горы вместе со своим любимым Валентином.

Могилевская показалась на отдыхе с любимым

Звезда осталась верна себе, скрыв от поклонников лицо своего жениха. Зато продемонстрировала, чем занимались в выходной, раскрыв вкусовые предпочтения возлюбленного.

– Друзья, у нас сегодня дей-офф и мы решили приготовить в сказочном месте себе обед. У нас будет мясо, карпатские грибочки этого сезона, далее томатики. Валик очень любит редьку, – призналась Наталья.

По словам Могилевской, этот день они провели только вдвоем. Кроме совместного приготовления еды, пара наслаждалась местными пейзажами и купалась в теплом бассейне под открытым небом.

– Это был самый прекрасный день отдыха между концертами. Спасибо тебе, любимый, за спокойствие, защиту и самый вкусный обед в мире! – поблагодарила Валентина певица.

Артистка также рассказала, что не ела мяса уже десять лет, поэтому поинтересовалась у подписчиков рецептом вкусного соуса. Поклонники не заставили себя долго ждать. Примечательно, что звезда не оставила без внимания ни один комментарий с советами, пообщавшись с фолловерами.

Ранее Наталья Могилевская поделилась планами на Новый год. Артистка впервые с начала полномасштабного вторжения планирует отдых за границей вместе с любимым и дочерьми.

Звезда отметила, что этот отдых будет особенным, ведь они встретятся со старшей дочерью Валентина и ее сыном.

