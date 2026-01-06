Наталія Могилевська привітала українців із Водохрещем, яке за новоюліанським церковним календарем відзначається 6 січня. Співачка дотрималася традицій свята та показала, як занурюється у холодну воду.

Як Могилевська занурилася у холодну воду

На особистій сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, на якому, прикрившись білим простирадлом, босоніж іде до берега, а потім з головою пірнає в річку, яка частково вкрита кригою.

– Зі святом Водохреща, друзі! Хто підтримує традицію купання? Нехай свята вода дарує здоров’я, а в душі завжди панує спокій, – написала Могилевська.

У ролику Наталія поділилася кадрами зимової природи, наголосивши, що на вулиці “просто неймовірно”.

У коментарях шанувальники висловлюють захват сміливістю Могилевської, яку перед зануренням на Водохреще не зупинив ні холод, ні страх.

Водночас деякі підписники зауважили, що такий стрибок у крижану воду без належної підготовки може бути небезпечним для здоров’я.

Зазначимо, що Водохреще – це одна з найважливіших християнських подій, пов’язана з освяченням води та хрещенням Ісуса Христа у водах Йордану. Факти ICTV підготували привітання зі святом у віршах та прозі, щоб ви могли поділитися теплими словами з рідними й близькими.