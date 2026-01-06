Стриминговый гигант Netflix официально продлил сериал Эмили в Париже (Emily in Paris) на шестой сезон. Об этом стало известно из тизера, опубликованного в соцсетях.

Эмили в Париже 6 сезон — что известно

В ролике зрителям показали неизменную исполнительницу главной роли Лили Коллинз в образе Эмили Купер, маркетолога из США. Она появляется в знакомой парижской атмосфере, задувая свечу в виде цифры 6 на круассане.

– Дом, милый дом. Эмили в Париже вернется с 6 сезоном! – говорится в подписи к видео.

Напомним, что в пятом сезоне Эмили покидает столицу Франции, куда переехала ради карьеры, и отправляется в Италию, где возглавляет Agence Grateau Rome и пытается адаптироваться к жизни в новом городе.

Рим принес героине не только романтические приключения, но и серьезные профессиональные трудности, из-за которых ей пришлось заново искать стабильность и переосмысливать свои отношения с близкими людьми.

Рейтинг Эмили в Париже 5 сезон

Решение о продлении сериала было ожидаемым, учитывая успех последних серий. Пятый сезон шоу стартовал в Netflix Top 10 на втором месте, собрав 13,5 млн просмотров за первые четыре дня после выхода. На следующей неделе сериал удержал эту же позицию с результатом 13,3 млн просмотров.

Вместе с Лили Коллинз, которая также выступает продюсером проекта, к своим ролям вернулись знакомые зрителям актеры, в частности Филиппин Леруа-Больё (Сильви), Эшли Парк (Минди), Лукас Браво (Габриэль), Люсьен Лависконт (Алфи). Также в сериале задействованы Эухенио Франческини, Талия Бессон, Минни Драйвер и Брайан Гринберг.

Над будущим сезоном продолжает работать автор идеи и исполнительный продюсер Даррен Стар. Пока подробности сюжета держатся в секрете, однако финал пятого сезона дает широкое поле для сценаристов в будущих сериях.

Напомним, на Новый год Netflix подарил фанатам грандиозный финал сериала Очень странные дела (Stranger Things). Культовый проект, соединивший научную фантастику, хоррор и драму, оставил поклонникам возможность вести жаркие дискуссии вокруг шоу и после его завершения.