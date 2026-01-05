Актер Джо Кири, завоевавший любовь фанатов сериала Очень странные дела за роль Стива Харрингтона, добился успеха еще и в музыкальной карьере.

Кири, выступающий под псевдонимом DJO, занял первое место в чартах Spotify, опередив поп-королеву Тейлор Свифт.

Джо Кири потеснил Тейлор Свифт в Spotify

Песня End of Beginning, вышедшая еще в 2022 году в альбоме Decide, стремительно взлетела в рейтингах за время прошедшего уик-энда.

Толчком к этому стал финал сериала Очень странные дела: после просмотра последних эпизодов шоу фанаты начали массово слушать трек актера.

В результате Джо Кири удалось сместить с первого места песню Тейлор Свифт The Fate of Ophelia из ее последнего альбома The Life of a Showgirl (2025). До этого момента трек Свифт удерживал лидерство в течение 78 дней подряд.

Интересно, что сама Тейлор Свифт одобрительно отзывалась о творчестве Джо. Ранее они случайно встретились в нью-йоркской студии Electric Lady, где певица лично похвалила именно этот трек. В подкасте The Spout Podcast Джо вспоминал, что был шокирован осведомленностью поп-звезды.

– Она просто сказала: “Эй, мне действительно нравится твоя песня End of Beginning”. Я был в ступоре – откуда она вообще о ней узнала? Но она настоящая меломанка, она постоянно ищет новую музыку, поэтому это не должно меня удивлять, – отметил Кири.

Музыкальный путь Джо Кири

Музыка никогда не была для актера просто хобби. Он начал заниматься ею еще до того, как получил роль в «Странных чудесах». Джо является участником психоделической рок-группы Post Animal, а как сольный исполнитель под именем DJO выпустил уже три студийных альбома.

Актер также с юмором вспоминает случай возле студии записи, когда он случайно оказался там одновременно с Тейлор Свифт. Выйдя на улицу, он увидел толпу из тысячи фанатов, которые ждали певицу. Люди были разочарованы, увидев Джо вместо Тейлор, и растерянно спрашивали, кто это такой.

Теперь, когда песня Кири стала хитом номер один, его узнают не только как актера, но и как успешного музыканта. На вопрос о возможной совместной работе со Свифт Джо ответил осторожно, предположив, что их встреча могла “запустить определенные процессы во вселенной”, но пока конкретных планов нет.

