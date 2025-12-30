Фінальний п’ятий сезон Дивні дива наближається до свого грандіозного завершення. Протягом листопада та грудня 2025 року шанувальники серіалу вже змогли переглянути перші сім серій фінального сезону, тож з нетерпінням очікують на дату виходу останньої серії Дивні дива.

Коли вийде остання серія 5 сезону Дивні дива, читайте в нашому матеріалі.

Остання серія 5 сезону Дивні дива: коли вийде

Наразі вже відома дата виходу останньої серії серіалу Дивні дива 5 сезон. 1 січня 2026 року відбудеться прем’єра останнього, восьмого епізоду. Цей культовий проєкт, що поєднує наукову фантастику, хорор та драму, знову збирає улюблених героїв для вирішальної битви, яка визначить долю всього Гокінса та світу навиворіт.

Зараз дивляться

Переглянути серіал можна буде онлайн на Netflix. За київським часом восьма серія стане доступною 1 січня о 3:00 ночі.

Цей сезон обіцяє поєднати напружений сюжет, емоційну драму, страх і гумор, а також відповісти на всі незакриті питання, що накопичувалися протягом усіх п’яти сезонів. Для фанатів серіалу це буде справжній підсумок історії, у якому доля героїв і майбутнє світу навиворіт визначатимуться раз і назавжди.

Netflix розділив п’ятий сезон на три блоки:

27 листопада 2025 року – вже вийшли перші чотири епізоди;

26 грудня 2025 року – у доступі наступні три серії;

1 січня 2026 року – очікуйте на прем’єру фінального восьмого епізоду, який триватиме понад дві години.

Сюжет п’ятого сезону

Дія сезону розгортається восени 1987 року. Гокінс ще оговтується після катастрофи Розлому між світами. Місто фактично ізольоване, уряд ввів карантин, а Одинадцять змушена переховуватись, щоб уникнути переслідування.

Друзі знову збираються разом, щоби протистояти Векні – істоті, яка стоїть за низкою трагедій, що трапилися з містом. З наближенням річниці зникнення Вілла у Гокінсі панує напруження і страх, а темрява загрожує поглинути все навколо. Кожен із персонажів має зробити вирішальний вибір у фінальній сутичці, від якого залежить доля міста та всього світу.

Особливу атмосферу сезону створюють карантинні обмеження та воєнізована обстановка в Гокінсі. Водночас музика 80-х, численні культурні відсилки та деталізовані костюми підкреслюють дух епохи і поглиблюють емоційне сприйняття фінальної історії.