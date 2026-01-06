Стрімінговий гігант Netflix офіційно продовжив серіал Емілі в Парижі (Emily in Paris) на шостий сезон. Про це стало відомо з тизера, опублікованого у соцмережах.

Емілі в Парижі 6 сезон – що відомо

У ролику глядачам показали незмінну виконавицю головної ролі Лілі Коллінз в образі Емілі Купер, маркетологині з США. Вона зʼявляється у знайомій паризькій атмосфері, задуваючи свічку у вигляді числа 6 на круасані.

– Дім, милий дім. Емілі в Парижі повернеться з 6 сезоном! – йдеться в підписі до відео.

Нагадаємо, що у п’ятому сезоні Емілі залишає столицю Франції, куди переїхала заради карʼєри, та рушає до Італії, де очолює Agence Grateau Rome та намагається адаптуватися до життя в новому місті.

Зараз дивляться

Рим приніс героїні не лише романтичні пригоди, а й серйозні професійні труднощі, через які їй довелося заново шукати стабільність та переосмислювати свої стосунки з близькими людьми.

Рейтинг Емілі в Парижі 5 сезон

Рішення про продовження серіалу було очікуваним з огляду на успіх останніх серій. П’ятий сезон шоу стартував у Netflix Top 10 на другому місці, зібравши 13,5 млн переглядів за перші чотири дні після виходу. Наступного тижня серіал утримав цю ж позицію з результатом 13,3 млн переглядів.

Разом із Лілі Коллінз, яка також виступає продюсеркою проєкту, до своїх ролей повернулися знайомі глядачам актори, зокрема Філіппін Леруа-Больє (Сільві), Ешлі Парк (Мінді), Лукас Браво (Габріель), Люсьєн Лавісконт (Алфі). Також у серіалі задіяні Еухеніо Франческіні, Талія Бессон, Мінні Драйвер та Браян Грінберг.

Над майбутнім сезоном продовжує працювати автор ідеї та виконавчий продюсер Даррен Стар. Наразі подробиці сюжету тримають у таємниці, проте фінал п’ятого сезону дає широке поле для сценаристів у майбутніх серіях.

Нагадаємо, на Новий рік Netflix подарував фанатам грандіозний фінал серіалу Дивні дива (Stranger Things). Культовий проєкт, що поєднав наукову фантастику, горор та драму, залишив шанувальникам можливість вести палкі дискусії навколо шоу і після його завершення.