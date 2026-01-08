Дизайнер и бизнесвумен Даша Кацурина призналась, что всю жизнь находилась в отношениях, а сейчас она проживает новый этап, во время которого учится слушать себя и определять собственные желания.

Таким образом Даша в очередной раз подтвердила расставание с певцом Владимиром Дантесом.

Даша Кацурина о личной жизни

В Telegram-канале дизайнер поделилась правилами, которые в 2026 году планирует внедрить в свою жизнь на постоянной основе.

Кацурина обязалась три раза в день выделять по 15 минут качественного времени с детьми, вести список дел, а также останавливаться и спрашивать себя, чего она на самом деле сейчас хочет.

Даша призналась, что с последним пунктом у нее проблемы из-за того, что она постоянно была в отношениях и жила не одна.

— Я — человек, который всю свою жизнь был в отношениях и жил с детства с родителями, дальше — с мужчиной, потом — большая война, с подругами, с родителями, потом снова с мужчиной. И сейчас, когда у меня неделя без детей и я одна дома, столкнулась с тем, что на вопрос “чего я сейчас хочу?” мне сложно ответить. Учусь отвечать и делать то, что хочется, и беру пример с тех, кто научился, — поделилась Кацурина.

И хотя Дантес и Кацурина официально не комментируют разрыв отношений, ранее Даша уже намекала на изменения в личной жизни. Дизайнер признавалась, что пользуется приложением для знакомств и оно дарит ей “дофамин на 1000%”.

Фото: Даша Кацурина