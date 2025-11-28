Предпринимательница Даша Кацурина на фоне слухов о расставании с певцом Владимиром Дантесом намекнула на изменения в личной жизни. Она призналась, что пользуется приложением для знакомств.

Кацурина приоткрыла завесу личной жизни

В сети уже давно ходят слухи о расставании Кацуриной с Дантесом. И хотя сами они эту информацию не комментировали, на днях блогерша намекнула на то, что сейчас не находится в романтических отношениях.

В своем Telegram-канале Даша рассказала, что пользуется популярным приложением для знакомств Raya. По словам Кацуриной, оно дарит ей “дофамин на 1000%”.

Сейчас смотрят

Raya — это частная социальная сеть, которая сначала была представлена как сервис для знакомств, а позже функционал был расширен для установления деловых контактов в индустрии развлечений.

Чтобы зарегистрироваться, необходимо иметь приглашение от уже принятого в сообщество участника и получить одобрение кандидатуры специальным комитетом.

Платформа Raya известна тем, что ее используют знаменитости для поиска новых отношений, и там невозможно выдать себя за другого человека благодаря тщательной аутентификации.

Напомним, что отношения Кацуриной с Дантесом стали публичными в 2022 году, вскоре после развода артиста с Надеждой Дорофеевой. Пара жила вместе в загородном доме и публично делилась совместными моментами из жизни.

Впоследствии стало известно, что Дантес и Кацурина отписались друг от друга в Instagram, также они перестали появляться вместе на мероприятиях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.