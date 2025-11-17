Владимир Дантес рассказал, как ему удалось похудеть на 14 килограммов за полгода. Артист признался, что был недоволен своим внешним видом и это подтолкнуло его к действиям.

В мае певец весил 80 килограммов, а сейчас его вес составляет 66 килограммов. По словам Дантеса, похудеть ему помогла дисциплина. Артист соблюдал режим питания и регулярно занимался спортом — даже тогда, когда желания почти не было.

— С мая сбросил около 14 килограммов: был 80, сейчас 66. Это произошло благодаря дисциплине — добавил ее в свою жизнь, и она очень помогает, особенно сейчас, в такие времена, когда важно держаться за что-то стабильное. Даже когда плохо, нужно продолжать делать маленькие шаги, — подчеркнул Владимир.

Дантес признался, что сейчас ему нравится его физическая форма, поэтому это вдохновляет продолжать заботиться о себе.

Недавно о похудении на 15 килограммов рассказал Дмитрий Кулеба. Экс-глава МИД Украины признался, что сбросить вес ему помогли не только дисциплина, диета и спорт, но и биодобавки и рецептурный препарат.

