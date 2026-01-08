Дизайнерка і бізнесвумен Даша Кацуріна зізналася, що все життя перебувала у стосунках, а нині вона проживає новий етап, під час якого вчиться слухати себе і визначати власні бажання.

Таким чином Даша вкотре підтвердила розставання зі співаком Володимиром Дантесом.

Даша Кацуріна про особисте життя

У Telegram-каналі дизайнерка поділилася правилами, які у 2026 році планує впровадити у своє життя на постійній основі.

Кацуріна зобов’язалася тричі на день виділяти по 15 хвилин якісного часу з дітьми, вести список справ, а також зупинятися і запитувати себе, чого вона насправді зараз хоче.

Даша зізналася, що з останнім пунктом у неї проблеми через те, що вона постійно була у стосунках і жила не сама.

– Я – людина, яка все своє життя була в стосунках та жила з дитинства з батьками, далі – з чоловіком, потім – велика війна, з подругами, з батьками, потім знову з чоловіком. І зараз, коли в мене тиждень без дітей і я сама вдома, зіштовхнулася з тим, що на запитання “чого я зараз хочу?” мені складно відповісти. Вчуся відповідати і робити те, що хочеться, та беру приклад з тих, хто навчився, – поділилася Кацуріна.

І хоч Дантес і Кацуріна офіційно не коментують розрив стосунків, раніше Даша вже натякала на зміни в особистому житті. Дизайнерка зізнавалася, що користується застосунком для знайомств і він дарує їй “дофамін на 1000%”.

Фото: Даша Кацуріна