Все життя була в стосунках: Даша Кацуріна відверто поділилася особистим
- Даша Кацуріна зізналася, що нині проживає новий етап у житті.
- Вона вчиться слухати себе і визначати власні бажання.
- Своїми словами Даша підтвердила розрив з Володимиром Дантесом.
Дизайнерка і бізнесвумен Даша Кацуріна зізналася, що все життя перебувала у стосунках, а нині вона проживає новий етап, під час якого вчиться слухати себе і визначати власні бажання.
Таким чином Даша вкотре підтвердила розставання зі співаком Володимиром Дантесом.
Даша Кацуріна про особисте життя
У Telegram-каналі дизайнерка поділилася правилами, які у 2026 році планує впровадити у своє життя на постійній основі.
Кацуріна зобов’язалася тричі на день виділяти по 15 хвилин якісного часу з дітьми, вести список справ, а також зупинятися і запитувати себе, чого вона насправді зараз хоче.
Даша зізналася, що з останнім пунктом у неї проблеми через те, що вона постійно була у стосунках і жила не сама.
– Я – людина, яка все своє життя була в стосунках та жила з дитинства з батьками, далі – з чоловіком, потім – велика війна, з подругами, з батьками, потім знову з чоловіком. І зараз, коли в мене тиждень без дітей і я сама вдома, зіштовхнулася з тим, що на запитання “чого я зараз хочу?” мені складно відповісти. Вчуся відповідати і робити те, що хочеться, та беру приклад з тих, хто навчився, – поділилася Кацуріна.
І хоч Дантес і Кацуріна офіційно не коментують розрив стосунків, раніше Даша вже натякала на зміни в особистому житті. Дизайнерка зізнавалася, що користується застосунком для знайомств і він дарує їй “дофамін на 1000%”.
Фото: Даша Кацуріна