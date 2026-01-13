Михаил Хома, также известный как Dzidzio, поделился архивным фото с дедушкой и рассказал о происхождении своего псевдонима. Как оказалось, сценическое имя артиста напрямую связано с его родным человеком.

Dzidzio показал себя до популярности

На личной странице в Instagram певец показал архивное фото, на котором позирует вместе со своим дедушкой Яном Казимировичем. Мужчина работал ветеринаром и был востребованным специалистом.

Михаил Хома рассказал, что в селе Бортники на Львовщине, откуда он родом, его дедушку называли “дзідзьо”. Это западноукраинский диалектизм, означающий “дед”. Именно оттуда и произошел творческий псевдоним артиста.

— Это я и мой дзидзьо. В регионе, где я родился, “дзидзьо” — это дедушка. Мой дедушка, Маркуль Ян Казимирович, был ветеринаром. Его постоянно не было дома, потому что он ходил к людям лечить животных. В деревне тогда почти у каждого было большое хозяйство, поэтому к нам приходило очень много людей, и все спрашивали: Где дзидзьо? — без конца. Тогда я понял, что мой дедушка — мегапопулярный. Именно отсюда и появился мой псевдоним Дзидзьо, — поделился певец.

В комментариях пользователи сети отметили, что родственники очень похожи друг на друга, особенно глазами. В то же время некоторые сравнили Михаила Хому в молодости с Джоффри Баратеоном, персонажем из Игры престолов.

