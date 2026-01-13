Михайло Хома, також відомий як Dzidzio, поділився архівним фото з дідусем та розповів про походження свого псевдоніму. Як виявилося, сценічне ім’я артиста безпосередньо пов’язане з його рідною людиною.

Dzidzio показав себе до популярності

На особистій сторінці в Instagram співак показав архівне фото, на якому позує разом зі своїм дідусем Яном Казимировичем. Чоловік працював ветеринаром та був затребуваним фахівцем.

Михайло Хома розповів, що у селі Бортники на Львівщині, звідки він родом, його дідуся називали “дзідзьо”. Це західноукраїнський діалектизм, що означає “дід”. Тож саме звідти і пішов творчий псевдонім артиста.

– То я і мій дзідзьо. У регіоні, де я народився, “дзідзьо” — це дідусь. Мій дідусь, Маркуль Ян Казимирович, був ветеринаром. Його постійно не було вдома, бо він ходив до людей лікувати тварин. У селі тоді майже в кожного було велике господарство, тому людей до нас приходило дуже багато, і всі питали: Де дзідзьо? — без кінця. Тоді я зрозумів, що мій дідусь — мегапопулярний. Саме звідси і з’явився мій псевдонім Дзідзьо, – поділився співак.

У коментарях користувачі мережі зазначили, що родичі неабияк схожі між собою, особливо очима. Водночас дехто порівняв Михайла Хому в молодості з Джоффрі Баратеоном, персонажем з Гри престолів.

