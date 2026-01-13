Из-за массированных обстрелов российских оккупантов и повреждения энергетической инфраструктуры украинцы в очередной раз столкнулись с плановыми и аварийными отключениями, перебоями с отоплением и газом.

В таких условиях вопрос тепла в доме становится не только бытовым, но и вопросом безопасности. Если батареи холодные, а обогревателя нет, важно знать, как согреться без отопления и уменьшить риски для здоровья.

Как согреться без отопления и электричества дома

Прежде всего, стоит сосредоточиться на сохранении тепла, которое уже есть в помещении. Наиболее эффективно – ограничить пространство, в котором вы находитесь. Одна комната прогревается и удерживает тепло значительно лучше, чем вся квартира.

Плотно закрытые двери, закрытые шторы или одеяла на окнах помогают уменьшить потери тепла.

Если есть возможность, стоит закрыть щели в окнах и дверях подручными средствами – тканью, полотенцами или коврами. Текстиль в целом играет важную роль: ковры на полу, пледы на мебели и стенах снижают ощущение холода.

Как нагреть комнату без обогревателя

Даже без электричества можно повысить температуру в комнате локально. Самый простой способ – согревать себя, а не воздух. Для этого подходит многослойная одежда из натуральных тканей, теплые носки, свитера, пледы.

Если в помещении очень холодно – наденьте шапку, ведь значительная часть тепла теряется именно через голову.

Эффективный способ – использование грелок или бутылок с горячей водой, завернутых в ткань. Их кладут в постель перед сном или держат рядом во время отдыха.

Также помогают горячие напитки – чай, теплая вода, бульоны, которые повышают внутреннюю температуру тела.

Как согреться, если нет отопления: ежедневные советы

Движение – один из самых эффективных способов согреться без отопления зимой. Легкая физическая активность в квартире улучшает кровообращение и помогает поддерживать тепло. В то же время следует избегать переохлаждения после активности – одежда должна оставаться сухой.

Если возможно, измените спальное место – подальше от окон и холодного пола. Для сна используйте несколько одеял или спальник.

Если есть газовая плита, приготовление пищи также временно повышает температуру в помещении, однако использовать ее как источник обогрева не стоит из-за риска отравления.