Через масовані обстріли російських окупантів та пошкодження енергетичної інфраструктури українці вкотре зіткнулися з плановими та аварійними відключеннями, перебоями з опаленням та газом.

У таких умовах питання тепла в оселі стає не лише побутовим, а й безпековим. Якщо батареї холодні, а обігрівача немає, важливо знати, як зігрітись без опалення та зменшити ризики для здоров’я.

Як зігрітись без опалення та електрики вдома

Насамперед варто зосередитись на збереженні тепла, яке вже є в приміщенні. Найефективніше – обмежити простір, у якому ви перебуваєте. Одна кімната прогрівається й утримує тепло значно краще, ніж уся квартира.

Щільно зачинені двері, закриті штори або ковдри на вікнах допомагають зменшити втрати тепла.

Якщо є можливість, варто закрити щілини у вікнах і дверях підручними засобами – тканиною, рушниками або килимами. Текстиль загалом відіграє важливу роль: килими на підлозі, пледи на меблях і стінах знижують відчуття холоду.

Як нагріти кімнату без обігрівача

Навіть без електрики можна підвищити температуру в кімнаті локально. Найпростіший спосіб – зігрівати себе, а не повітря. Для цього підходить багатошаровий одяг із натуральних тканин, теплі шкарпетки, светри, пледи.

Якщо в приміщенні дуже холодня – вдягніть шапку, адже значна частина тепла втрачається саме через голову.

Дієвий спосіб – використання грілок або пляшок з гарячою водою, загорнутих у тканину. Їх кладуть у ліжко перед сном або тримають поруч під час відпочинку.

Також допомагають гарячі напої – чай, тепла вода, бульйони, які підвищують внутрішню температуру тіла.

Як зігрітись, якщо немає опалення: щоденні поради

Рух – один із найефективніших способів зігрітись без опалення взимку. Легка фізична активність у квартирі покращує кровообіг і допомагає підтримувати тепло. Водночас варто уникати переохолодження після активності – одяг має залишатися сухим.

Якщо можливо, змініть спальне місце – далі від вікон та холодної підлоги. Для сну використовуйте кілька ковдр або спальник.

Якщо є газова плита, готування їжі також тимчасово підвищує температуру в приміщенні, однак використовувати її як джерело обігріву не варто через ризик отруєння.