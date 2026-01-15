Ветеран войны и главный герой 13 сезона реалити Холостяк Александр “Терен” Будько получил орден За заслуги III степени за достижения на Играх Непокоренных.

Государственную награду ему лично вручил президент Украины Владимир Зеленский. Церемония состоялась в среду, 14 января.

Терен получил государственную награду

12 января на сайте президента Украины был опубликован указ №42/2026 о награждении государственными наградами членов национальной сборной команды на международных спортивных соревнованиях Игры Непокоренных.

Владимир Зеленский отметил ветеранов и ветеранок за достижение высоких спортивных результатов, проявленную самоотверженность и волю к победе, а также утверждение международного авторитета Украины.

Александр Терен получил орден За заслуги III степени как серебряный и бронзовый призер по плаванию. Комментируя награду, ветеран отметил, что никогда ничего не делал ради вознаграждений, им движет внутреннее чувство справедливости и желание быть полезным.

— У меня есть татуировка на ноге (не все татуировки удалились). Я редко о ней вспоминаю — да и смотреть туда теперь нет особых причин. Там написано: каждому по заслугам. Я сделал ее в 22–23 года. Я не уверен, что заслуживаю награды. Но принимаю их с благодарностью — потому что это значит, что я не зря проснулся и сделал что-то полезное. Просыпайтесь. Идите вперед! — написал Терен.

Напомним, в сентябре 2023 года Александр Терен участвовал в Играх Непокоренных, которые проходили в немецком городе Дюссельдорф. Тогда ветеран завоевал бронзовую медаль за плавание на 50 метров вольным стилем в классе ISB с результатом 50,66 секунды.

Игры Непокоренных (Invictus Games) – это международные спортивные соревнования, в которых принимают участие ветераны и военнослужащие, имеющие ранения, травмы или болезни. Мероприятие основал британский принц Гарри в 2014 году.

Украина участвует в соревнованиях с 2017 года. За время выступлений на Играх Непокоренных представители нашего государства завоевали более 100 медалей.