Ветеран війни та головний герой 13 сезону реаліті Холостяк Олександр “Терен” Будько отримав орден За заслуги III ступеня за досягнення на Іграх Нескорених.

Державну нагороду йому особисто вручив президент України Володимир Зеленський. Церемонія відбулася у середу, 14 січня.

Терен отримав державну нагороду

12 січня на сайті президента України опублікували указ №42/2026 про відзначення державними нагородами членів національної збірної команди на міжнародних спортивних змаганнях Ігри Нескорених.

Володимир Зеленський відзначив ветеранів та ветеранок за досягнення високих спортивних результатів, виявлені самовідданість та волю до перемоги й утвердження міжнародного авторитету України.

Олександр Терен отримав орден За заслуги III ступеня як срібний та бронзовий призер з плавання. Коментуючи відзнаку, ветеран зазначив, що ніколи нічого не робив заради винагород, ним рухає внутрішнє відчуття справедливості та бажання бути корисним.

– У мене є татуювання на нозі (не всі тату вивелися). Я нечасто про нього згадую — та й дивитися туди тепер немає особливих причин. Там написано: кожному по заслугах. Я зробив його у 22–23 роки. Я не впевнений, що заслуговую на нагороди. Але приймаю їх із вдячністю — бо це означає, що я не даремно прокинувся і зробив щось корисне. Прокидайтеся. Йдіть вперед! – написав Терен.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Олександр Терен брав участь у Іграх Нескорених, що проходили у німецькому місті Дюссельдорф. Тоді ветеран здобув бронзову медаль за плавання на 50 метрів вільним стилем у класі ISB з результатом 50.66 секунди.

Ігри Нескорених (Invictus Games) – це міжнародні спортивні змагання, в яких беруть участь ветерани та військовослужбовці, що мають поранення, травми чи хвороби. Захід заснував британський принц Гаррі у 2014 році.

Україна бере участь у змаганнях із 2017 року. За час виступів на Іграх Нескорених представники нашої держави здобули понад 100 медалей.