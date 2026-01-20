Народный артист Украины Назар Заднепровский признался, что непригоден к военной службе из-за серьезных проблем со здоровьем.

Актер болен сахарным диабетом I типа и уже в течение 20 лет ему приходится колоть инсулин.

Заднипровский о непригодности к службе

Назар отметил, что его уже давно признали непригодным к службе в армии. Однако в 2017 году документы актера потеряли и ему пришлось снова проходить военно-врачебную комиссию. После этого Заднепровского окончательно списали.

— Меня давно списали. В 2017 году меня вызывают в военкомат и говорят: проходите комиссию, у нас нет документов на вас. А я говорю, что у меня же сахарный диабет. Я снова прохожу комиссию, я при них меряю сахар, колю инсулин. В 2017 году меня просто списали, — поделился актер.

50-летний Назар Заднепровский добавил, что у него есть все необходимые документы, и в приложении Резерв+ тоже указывается информация о непригодности актера.

Недавно стало известно, что рэпер Миша Правильный мобилизовался в ряды ВСУ. Сейчас он проходит базовую общевойсковую подготовку.

Рэпер будет служить в батальоне Нахтигаль 20-й бригады оперативного назначения Любарт 1-го корпуса НГУ Азов.

