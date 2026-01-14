Рэпер Миша Правильный мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас он проходит базовую общевойсковую подготовку (БОВП).

Где будет служить Миша Правильный

О решении мобилизоваться в армию рэпер сообщил в своем Telegram-канале. Миша Правильный присоединился к батальону Нахтигаль 20-й бригады оперативного назначения Любарт 1-го корпуса НГУ Азов.

— Я принял решение присоединиться к батальону Нахтигаль (бригада Любарт). Сейчас нахожусь на БОВП: бесплатная, успокаивающая, восстанавливающая практика, — написал он.

Рэпер также объяснил свое решение вступить в ряды ВСУ. По словам Правильного, осенью 2025 года у него закончились все отсрочки и он встал перед выбором: выполнять закон о военной службе или же обходить его.

Артист признался, что у него достаточно ресурсов, чтобы избежать службы. Однако Миша Правильный не стал этого делать, поскольку тогда его творчество было бы лицемерным. Поэтому он решил мобилизоваться по собственному желанию.

Недавно ведущий канала ICTV и марафона Єдині новини Вадим Карпьяк сообщил, что стал пресс-секретарем 8 корпуса Десантно-штурмовых войск. Он добровольно мобилизовался в ряды ВСУ в октябре прошлого года.

Фото: Миша Правильный