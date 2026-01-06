Телеведущий канала ICTV и марафона Единые новости Вадим Карпяк стал спикером 8 корпуса Десантно-штурмовых войск (ДШВ).

Об этом Вадим Карпяк сообщил в Facebook.

Так, Вадим Карпяк, который мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, опубликовал фото с командиром 8 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ, полковником Дмитрием Волошиным.

– Сообщаю: я стал пресс-секретарем 8 корпуса ДШВ. Сейчас вхожу в работу. В ближайшее время буду участвовать в эфирах в рамках своей функции, а также помогать журналистам и СМИ с организацией включений и интервью с бойцами и офицерами нашего корпуса, – подчеркнул Вадим Карпяк.

Напомним, что телеведущий канала ICTV Вадим Карпяк, который в октябре мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, завершил базовую общевойсковую подготовку и принес военную присягу.

Фото: Вадим Карпяк