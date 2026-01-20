Мене давно списали: Задніпровський пояснив, чому непридатний до служби
- Назар Задніпровський висловився про непридатність до служби у війську.
- Актор зізнався, що має серйозні проблеми зі здоров'ям.
Народний артист України Назар Задніпровський зізнався, що непридатний до військової служби через серйозні проблеми зі здоров’ям.
Актор хворіє на цукровий діабет І типу і вже протягом 20 років йому доводиться колоти інсулін.
Задніпровський про непридатність до служби
Назар зазначив, що його вже давно визнали непридатним до служби у війську. Однак у 2017 році документи актора втратили і йому довелося знову проходити військово-лікарську комісію. Після цього Задніпровського остаточно списали.
– Мене давно списали. У 2017 році мене викликають у військкомат і кажуть: проходьте комісію, у нас немає документів на вас. А я кажу, що у мене ж цукровий діабет. Я знову проходжу комісію, я при них міряю цукор, колю інсулін. У 2017 році мене просто списали, – поділився актор.
50-річний Назар Задніпровський додав, що у нього є всі необхідні документи, і в застосунку Резерв+ теж вказується інформація про непридатність актора.
Нещодавно стало відомо, що репер Міша Правильний мобілізувався до лав ЗСУ. Наразі він проходить базову загальновійськову підготовку.
Репер служитиме у батальйоні Нахтіґаль 20-ї бригади оперативного призначення Любарт 1-го корпусу НГУ Азов.
Фото: Суспільне Культура
Джерело: Суспільне Культура