Народний артист України Назар Задніпровський зізнався, що непридатний до військової служби через серйозні проблеми зі здоров’ям.

Актор хворіє на цукровий діабет І типу і вже протягом 20 років йому доводиться колоти інсулін.

Задніпровський про непридатність до служби

Назар зазначив, що його вже давно визнали непридатним до служби у війську. Однак у 2017 році документи актора втратили і йому довелося знову проходити військово-лікарську комісію. Після цього Задніпровського остаточно списали.

Зараз дивляться

– Мене давно списали. У 2017 році мене викликають у військкомат і кажуть: проходьте комісію, у нас немає документів на вас. А я кажу, що у мене ж цукровий діабет. Я знову проходжу комісію, я при них міряю цукор, колю інсулін. У 2017 році мене просто списали, – поділився актор.

50-річний Назар Задніпровський додав, що у нього є всі необхідні документи, і в застосунку Резерв+ теж вказується інформація про непридатність актора.

Нещодавно стало відомо, що репер Міша Правильний мобілізувався до лав ЗСУ. Наразі він проходить базову загальновійськову підготовку.

Репер служитиме у батальйоні Нахтіґаль 20-ї бригади оперативного призначення Любарт 1-го корпусу НГУ Азов.

Фото: Суспільне Культура

Джерело: Суспільне Культура

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.