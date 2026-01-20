Актриса, бывшая участница юмористического проекта Дизель Шоу Яна Глущенко рассказала о разделе имущества и отношениях с бывшим мужем, продюсером Олегом Збаращуком.

Пара объявила о разводе в ноябре прошлого года. Они были вместе девять лет, из них восемь – в браке.

В каких отношениях Глущенко с эксмужем

Актриса призналась, что ей и Олегу удалось остаться в хороших отношениях после разрыва. Они вместе воспитывают сына Тамерлана и думают в первую очередь о нем.

Сейчас смотрят

— У нас есть общий ребенок, и мы оба любим нашего ребенка. Мы нормально общаемся, мы хорошо разошлись, мы не враги, мы прожили девять лет вместе и друг другу благодарны за это. Так что все нормально. Я очень рада, что у нас такие отношения после развода, — сказала Яна.

По словам Глущенко, они с мужем еще официально не разведены, впереди их ждет суд. Бывшие возлюбленные не делили совместное имущество. Яна с сыном живет в их доме, а Олег снял жилье недалеко от них. Однако актриса хочет, чтобы они поделили все по-честному.

Алименты Збаращук не выплачивает, но он финансово обеспечивает Тамерлана и покрывает его нужды.

— Олег сразу сказал, что будет помогать, оплачивать школу, еще какие-то нужды Тамерлана, одежду, развлечения. Он хороший папа. Он много времени проводит с Тамерланом, поэтому все хорошо, — отметила актриса.

Яна добавила, что хотя они с бывшим мужем и общаются, но воссоединение уже невозможно. На свидания с другими мужчинами актриса пока не ходит, ведь к новым отношениям она еще морально не готова.

Фото: Яна Глущенко

Источник : Люкс ФМ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.