Актриса, экс-участница юмористического проекта Дизель Шоу Яна Глущенко разводится со своим мужем, продюсером Олегом Збаращуком. Пара была вместе девять лет, из них восемь — в браке.

О разрыве отношений актриса сообщила на личной странице в Instagram. Яна призналась, что развод — это их с Олегом совместное решение.

— Никогда бы не могла подумать, что буду писать эти слова. Мы с Олегом больше не вместе — мы разводимся. Это наше совместное, взрослое решение. Без ссор, измен и недоразумений. Просто наконец-то двое взрослых услышали друг друга, — написала Глущенко.

Актриса поблагодарила Олега за девять лет отношений и за все те разнообразные эмоции, которые они прожили. Однако сейчас, по словам Яны, пришло время отпустить друг друга.

— Мы многое прошли, учились друг у друга, не слушались друг друга — но нам так было кайфово. У нас невероятный сын. Только в настоящей любви могут рождаться такие дети. Спасибо тебе за Тамусю. Мы уже не пара, но навсегда остаемся родителями. Олег Анатольевич, я всегда буду тебя любить — только уже другой любовью, — подчеркнула Глущенко, а также попросила подписчиков не расспрашивать подробности.

Олег Збаращук, в свою очередь, поделился, что они с Яной всячески пытались сохранить отношения, однако им это не удалось. Мужчина поблагодарил бывшую возлюбленную за сына Тамерлана, за любовь и откровенность.

— У меня в душе остались только самые теплые воспоминания о наших девяти годах. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива и всегда буду любить тебя своей любовью, о которой знаешь только ты. Просим воспринять эту историю как свершившийся факт, от комментариев воздерживаемся — это наше общее личное решение, — написал продюсер.

