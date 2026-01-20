Суспільне Мовлення и Starlight Production показали, какой будет сцена национального отбора на Евровидение 2026. Финал конкурса состоится уже 7 февраля в 18:00.

Сцена Нацотбора на Евровидение 2026

Креативный продюсер Нацотбора 2026 Герман Ненов рассказал, что команда стремилась создать уникальную сцену, которая не имела бы аналогов среди предыдущих конкурсов.

Поэтому в этом году для разнообразия выступлений были добавлены обновленные технологические решения. В частности, акцент был сделан на световых приборах, которые будут формировать геометрию площадки.

— Для нас было важно добавить напольный экран и подвижный элемент в сценический дизайн, чтобы разнообразить перформансы и расширить выразительные средства по сравнению с прошлыми годами. Нашей целью было создать сцену, которая давала бы сразу несколько сценических площадок и оставалась максимально гибкой для режиссерских решений, — сказал Герман Ненов, добавив, что замысел удалось реализовать.

По новому визуальному решению, жюри Нацотбора будет сидеть сбоку, поэтому исчезнет традиционный большой стол. Одним из дополнительных пространств станет балкон, где разместятся финалисты.

Как и в прошлом году, в основу шоу ляжет концепция Музыкальной ДНК нации. Она объединила три важных символа: сердце — логотип песенного конкурса Евровидение; музыкальные волны — как неудержимая энергия колебаний от звуковых волн; и стилизованный образ ДНК — как аллюзия на танец линий, музыкальных волн и вибраций.

