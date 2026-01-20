Суспільне Мовлення та Starlight Production показали, якою буде сцена національного відбору на Євробачення 2026. Фінал конкурсу відбудеться вже 7 лютого о 18:00.

Сцена Нацвідбору на Євробачення 2026

Креативний продюсер Нацвідбору 2026 Герман Нєнов розповів, що команда прагнула зробити унікальну сцену, яка не мала б аналогів серед попередніх конкурсів.

Тож цього року задля урізноманітнення виступів були додані оновлені технологічні рішення. Зокрема, акцент зробили на світлових приладах, які формуватимуть геометрію майданчика.

– Для нас було важливо додати підлоговий екран і рухомий елемент у сценічний дизайн, щоб урізноманітнити перформанси та розширити виразні засоби порівняно з минулими роками. Нашою метою було створити сцену, яка давала б одразу кілька сценічних майданчиків і залишалася максимально гнучкою для режисерських рішень,- сказав Герман Нєнов, додавши, що задум вдалося реалізувати.

За новим візуальним рішенням, журі Нацвідбору сидітиме збоку, тож зникне традиційний великий стіл. Одним із додаткових просторів стане балкон, де розмістяться фіналісти.

Як і минулого року, в основу шоу ляже концепція Музичної ДНК нації. Вона поєднала три важливі символи: серце — логотип пісенного конкурсу Євробачення; музичні хвилі — як нестримна енергія коливання від звукових хвиль; та стилізований образ ДНК — як алюзія на танець ліній, музичних хвиль і вібрацій.

