Національна музична премія Yuna оголосила довгий список претендентів на нагороди 2026 року.

Референс-ліст оприлюднили на офіційному сайті премії – саме з нього журі обиратиме номінантів за підсумками музичного 2025 року.

Хто серед претендентів на премію Yuna 2026

Список охоплює релізи українських артистів, що вийшли в період з 1 січня по 31 грудня 2025 року.

Під час його формування враховувалися радіоротації, ефіри на музичних телеканалах, а також публікації на стримінгових платформах.

– Якщо ви не бачите робіт свого виконавця у списку претендентів, до 22 січня включно ви маєте можливість подати заявку, яку розгляне оргкомітет. Але перед тим як подавати заявку, радимо уважно прочитати регламент премії (теж на офіційному сайті Yuna), аби знати актуальні критерії відбору. В регламенті прописано, як правильно подавати заявку, – звернулися в оргкомітеті до менеджерів артистів.

Наразі у довгому списку значиться понад 180 імен сольних виконавців та гуртів, що добре відомі шанувальникам української музики.

Оголошення номінантів і дата церемонії

Вже наступного тижня журі Yuna розпочне перший тур голосування, за результатами якого буде сформовано шортлісти у номінаціях.

Оголошення номінантів заплановане на першу половину лютого. Цьогоріч премія розширила перелік категорій. У програмі з’явилася нова номінація – Найкраща нова версія.

У ній змагатимуться кавер-версії пісень, випущені протягом 2025 року. За задумом організаторів, ця категорія має підкреслити зв’язок між музичними поколіннями та відзначити сучасне переосмислення знакових українських композицій.

Також у грудні минулого року оргкомітет разом з експертною радою оновив регламент премії та розширив склад журі, залучивши нових представників музичної індустрії до процесу голосування.

Церемонія нагородження Національної музичної премії Yuna 2026 відбудеться 15 квітня у столичному Палаці Україна. Квитки на подію вже надійшли у продаж.

Фото: премія Yuna

