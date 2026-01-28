ICTV2 объявил дату телепремьеры драмеди Возвращение о жизни ветерана после службы. 22 февраля зрители смогут увидеть всю историю полностью: канал покажет 8 серий подряд с 14:00 до 21:00.

Возвращение – это сериал о нашей жизни. Честно, без украшений, но с юмором, который держит на плаву и на фронте, и в тылу.

ICTV2 ради этого особого и общественно важного проекта меняет свое привычное премьерное программирование и предлагает зрителю полное погружение в историю, которую невозможно пропустить, потому что она касается каждого из нас.

О чем сериал Возвращение

В центре сюжета — 33-летний Александр Кречет (Евгений Григорьев), который возвращается к гражданской жизни после тяжелого ранения и ампутации. Он пытается найти себя в “мирном” Киеве, но прошлое не отпускает: в его голове поселяется голос погибшего побратима Сергея Вербы (Александр Рудинский).

Чтобы вернуть долг другу, Кречет защищает его семью от коварного врага, одновременно учась снова доверять, любить и принимать этот новый, часто непонятный гражданский мир.

— Мы сняли историю о том, что самое страшное для военного — вернуться и почувствовать себя здесь чужим. Наш сериал — о возможности услышать друг друга, — говорит актер и военнослужащий Евгений Григорьев.

Почему важно не пропустить премьеру

Аутентичность

Более 50% актерского состава — настоящие ветераны и военные (более 70 человек). Исполнитель главной роли Евгений Григорьев — действующий военнослужащий, боец батальона Волки Да Винчи.

Одну из главных ролей исполнил общественный активист и ветеран Олег Симороз, а ветеран нацгвардеец Александр Михов, который в прошлом году на протезе поднялся на Килиманджаро, стал дублером Жены Григорьева.

— Возвращение – это история о поиске нового смысла жизни. О том моменте, когда трудно подняться, но нужно идти дальше. Такие моменты случаются с каждым из нас – после потерь, поражений, травм. Эта история начинается с боли, но наполняет надеждой и желанием двигаться дальше. Именно поэтому она будет актуальной в любое время, – говорит автор проекта Дмитрий Хрипун.

Высокие стандарты производства

Сериал создан с привлечением лучших специалистов индустрии, действующих военных и консультаций с Veteran Hub.

Режиссером стала Юлия Павлова (Полкан, Новогодняя смена), а за визуальную составляющую отвечал оператор Сергей Ревуцкий (Крепостная, Пряча бывшую).

Звездный каст

Каст сериала объединил звезд украинского кино и театра. Главные роли сыграли актер-военнослужащий Евгений Григорьев (Носорог) и международно признанный актер и обладатель BAFTA Александр Рудинский.

Вместе с ними в главных ролях появились актриса, волонтер Анастасия Пустовит (Первые ласточки), звезда Поймать Кайдаша Тарас Цымбалюк, и Федор Гуринец, знакомый зрителям ICTV2 как Свят из сериала Вскрытие покажет.

Также в сериале появился коллега Рудыского и Пустовита из сериала Первые ласточки, звезда проекта Служба 112 Олег Гоцуляк и Борис Савенко, сыгравший одну из главных ролей в фильме Мы были рекрутами.

Саундтреком стала песня Касета популярного исполнителя Sad Svit. Более подробная информация и тизер — на официальной странице сериала.

Не пропустите гранд-показ всех серий Возвращение в воскресенье, 22 февраля, с 14:00 до 21:00 на телеканале ICTV2. Премьера состоится при поддержке платформы кино и телевидения Киевстар ТВ, где сериал также будет доступен для онлайн-просмотра.

